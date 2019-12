Leverkusen Juventus, Paratici osserva un avversario da vicino

Durante Bayer Leverkusen Juventus, Fabio Paratici penserà al calciomercato: i bianconeri osservano un talento molto da vicino. Ecco chi è.

Tutti pazzi per Kevin Volland, il talento del Bayer Leverkusen che questa sera partirà con tutta probabilità titolare contro la Juventus. Fabio Paratici, come è giusto che sia, non perderà occasione per seguirlo molto, molto da vicino in Germania: questa è una grande occasione ma il rischio è che, se farà una grande prestazione, il costo del suo cartellino già elevato schizzerà ulteriormente alle stelle.

Leverkusen Juventus, Calciomercato: Volland osservato speciale

Anche Maurizio Sarri ovviamente guarderà da molto vicino il ragazzo, che di professione è una punta centrale che quest’anno è letteralmente esplosa: a 27 anni, infatti, sembra avere acquisito una maturità davvero importante come dimostrano i 15 gol che ha messo a segno l’anno scorso.

Quest’anno è già a quota 7, con ben 6 assist all’attivo. Insomma, niente male per un ragazzo che nell’Hoffenheim, sebbene giovanissimo, era considerato poco prolifico ma di grande aiuto per la squadra. Questa è la sua grande occasione.

