Calciomercato Juventus, Forsberg chiama: “Mi piace la Serie A”

Emil Forsberg è un nome che può stuzzicare l’interesse della Juventus. E l’esterno svedese si candida per un futuro in Serie A.

Emil Forsberg è un calciatore che piace ad alcuni club di Serie A. In passato lo svedese, soprattutto dopo il buon Mondiale del 2018, era stato accostato alla Roma. Ora però il suo futuro in Italia potrebbe tornare a essere oggetto di discussione.

Calciomercato Juventus, Forsberg sogna l’Italia

Infatti è stato lo stesso 28enne del Lipsia, in un’intervista rilasciata a ‘Spox.com’, a parlare di un suo possibile approdo nel BelPaese: “Penso che ogni giocatore voglia testare il proprio valore. Ho sempre detto che mi piace La Liga in Spagna o la Serie A italiana. Mi piace il calcio che si gioca lì“. Parole che aprono possibili scenari di mercato. E chissà che la Juventus non possa davvero fiutare l’affare e fare un tentativo.

D’altronde i bianconeri sembrano essere da tempo alla ricerca di un giocatore con quelle determinate caratteristiche e peculiarità. Il tutto è legato ai continui infortuni e problemi fisici di Douglas Costa e a un Bernardeschi che fa fatica a imporsi e a esplodere. E allora il nome di Forsberg potrebbe davvero diventare di moda. Per ora si tratta solo di un’ipotesi e di un’idea. Ma nel mercato tutto diventa possibile.

