Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il prezzo del turco

Demiral è destinato a lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. E i bianconeri hanno deciso il prezzo del difensore turco.

Merith Demiral è senza alcun dubbio uno dei più delusi in casa Juventus. Il difensore turco, arrivato in estate dal Sassuolo, ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione. La presenza di Bonucci e de Ligt non gli hanno permesso di imporsi. Ed è per questo che il classe ’98 potrebbe decidere di cambiare aria già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà ufficialmente i battenti.

Calciomercato Juventus, ecco il prezzo di Demiral

Sarebbero tante le squadre interessate a Demiral e che potrebbero quindi bussare alla porta della Juventus, presentando un’offerta interessante. Nelle scorse settimane si era parlato di Milan, ma le sirene può importanti sembrano essere senza alcun dubbio quelle inglesi e della Premier League.

Arsenal. Manchester United e Tottenham: sarebbero questi le squadre che starebbero pensando al difensore turco. Insomma, tre club di altissimo livello e in cui il 21enne potrebbe rilanciarsi. Restano però ora da capire le intenzioni della Juventus. I bianconeri infatti non sembrerebbero essere intenzionati a scendere sotto i 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, ma che qualcuno potrebbe essere disposto a spendere. Il futuro di Demiral sta per decidere. Gennaio scioglierà tutti i dubbi.

