Leverkusen Juve, convocato un giovane dell’Under 23: sarà titolare?

Maurizio Sarri per questa sfida, Leverkusen Juve, ha convocato un giovane prospetto della formazione bianconera Under 23: ecco di chi si tratta.

Una bellissima “promozione” per un giovane della Juventus Under 23 che è stato convocato per la trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen e adesso rischia seriamente di partire titolare a centrocampo: stiamo parlando di Simone Muratore, un centrocampista classe 1998 che nella sua breve carriera ha già saputo che cosa significa cadere e rialzarsi.

Leverkusen Juventus, Muratore titolare? Una carriera difficile

Il ragazzo, infatti, che era capitano e pezzo pregiatissimo della Primavera, aveva una carriera in piena rampa di lancio ma purtroppo ha subito la rottura del legamento crociato anteriore che lo ha portato ad uno stop di oltre un anno.

Piano piano, però, il ragazzo è riuscito a ritrovare il suo spazio e, adesso, è arrivata la sua grande occasione: potrebbe infatti essere titolare in Leverkusen Juventus. Staremo a vedere se Sarri gli darà questa opportunità.

