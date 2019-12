Pagelle Inter Barcellona, tutti i voti della partita

Pagelle Inter Barcellona: ecco tutti i voti della partita dello stadio San Siro tra nerazzurri e catalani. Tante le sorprese.

La notte decisiva. Può essere riassunta così Inter Barcellona per la squadra nerazzurra. Gli uomini di Conte cercavano la vittoria per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco le pagelle del match dello stadio San Siro:

Handanovic 6,5

Godin 5,5

de Vrij 6

Skriniar 6,5

D’Ambrosio 6

Vecino 5,5

Brozovic 6

Borja Valero 5

Biraghi 6,5

(67′ Lazaro 5,5)

Lukaku 6,5

Lautaro Martinez 6,5

Pagelle Inter Barcellona, i top e flop del match

Pagelle inter Barcellona ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In una partita così importante e fondamentale gli occhi non potevano non essere puntati sulla coppia d’attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez. Al belga e all’argentino si chiedevano quelle giocate e quei gol necessari per avere la meglio sul Barcellona. Attenzioni però anche per la mediana, dove l’esperienza di Borja Valero e le geometrie di Brozovic potevano essere un importante chiave di lettura.

Ovviamente, di fronte a un avversario di livello così alto, la differenza doveva farla anche il reparto arretrato. Godin, de Vrij e Skriniar avevano il compito di limitare le folate dei catalani e di far passare meno rischi possibile ad Handanovic. Inter Barcellona è stata una bellissima partita e le pagelle sono lì a confermarlo. I voti d’altronde sono una forma di sentenza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK