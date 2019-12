Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri corteggiano il portiere

La Juventus sembra non aver davvero mai smesso di pensare a Donnarumma. Tutto potrebbe essere legato al futuro di Szczesny.

Gigio Donnarumma è da tempo nel mirino della Juventus. I bianconeri sembrerebbero non aver mai smesso di pensare all’estremo difensore. Per di più, secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il portiere avrebbe rifiutato l’ennesima proposta di rinnovo avanzata dal Milan. L’aumento d’ingaggio avanzato dai meneghini non avrebbero comunque convinto il portiere. Insomma, l’addio appare sempre più vicino.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Donnarumma

Calciomercato Juventus, Donnarumma stuzzica i bianconeri

Tutto potrebbe essere legato a doppio filo al futuro di Szczesny. Infatti, secondo quanto riportato dalla stampa francese, il portiere polacco sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Nel caso in cui la Juventus dovesse decidere di sferrare l’assalto decisivo a Donnarumma, il club parigino potrebbe allora fiondarsi sull’ex Roma.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, Szczesny verso la cessione?

Il prossimo mercato potrebbe essere caratterizzato da un vero e proprio valzer di portieri. Il tutto potrebbe svilupparsi sul triangolo Parigi-Torino-Milano. Tutto è in evoluzione, ma la sensazione è che nella prossima stagione la porta della Juventus sarà difesa da un altro portiere. Donnarumma è senza alcun dubbio uno dei nomi più caldi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK