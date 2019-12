Higuain, Leverkusen Juventus: “Ecco perché era importante vincere”

Higuain Leverkusen Juventus: “Siamo felici”

Ecco le parole del Pipita Gonzalo Higuain a Leverkusen Juventus su Sky Sport: “Giustamente era una partita difficile per l’atteggiamento perché eravamo già primi e loro si giocavano la qualificazione. Nel primo tempo eravamo in difficoltà, abbiamo avuto difficoltà ma nella ripresa abbiamo fatto bene e siamo felici. Vincere aiuta sempre a lavorare meglio. Abbiamo fatto due gare negative in Serie A con Sassuolo e Lazio. Oggi era importante vincere per la fiducia e affrontare la gara di domenica per tranquillità. Inter fuori dalla Champions? Io parlo di noi e per noi era importante vincere e ce l’abbiamo fatta. Non abbiamo perso nel girone e ora dobbiamo preparare la gara contro l’Udinese che sarà difficile”.

