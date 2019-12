Inter fuori dalla Champions, ecco perché la Juventus può sorridere

L’Inter è ufficialmente fuori dalla Champions League. La Juventus ha un motivo per cui sorridere di quest’eliminazione dei nerazzurri.

Con la sconfitta di ieri contro il Barcellona, l’Inter è uscita dalla Champions League. I nerazzurri non sono riusciti a centrare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, retrocedendo così in Europa League. Una delusione per gli uomini di Antonio Conte, che fallisce ancora una volta in campo internazionale.

Leggi anche -> Inter Barcellona, le pagelle del match

Inter fuori dalla Champions League, la Juventus può sorridere

L’Inter fuori dalla Champions fa però sorridere la Juventus. Nessun riferimento alla storica rivalità o alla lotta scudetto, ma il motivo è di mera natura economica. Infatti i diritti televisivi della competizione vengono redistribuiti tra i club di una stessa nazione e averne una in meno farà senza alcun dubbio felici le casse societarie dei bianconeri. Un piccolo plus che ai piemontesi farà a dir poco comodo.

E attenzione anche alle possibili avversarie. Con l’eliminazione dell’Inter, si allarga per gli uomini di Allegri il ventaglio delle possibili avversarie. Un Borussia Dortmund in più, nonostante il livello dei tedeschi, tende a diminuire la possibilità di pescare quelli che saranno i veri spauracchi al momento del sorteggio: Tottenham e Real Madrid.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK