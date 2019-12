Neres alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri puntano l’attaccante dell’Ajax

Neres è un nome che è finito sul taccuino della Juventus. L’attaccante dell’Ajax piace infatti alla dirigenza della squadra bianconera.

Un giocatore offensivo potrebbe essere l’innesto per perfezionare alcuni meccanismi in casa Juventus. Tanti i nomi sul taccuino della società bianconera. Uno di questi, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, potrebbe essere quello di David Neres.

Calciomercato Juventus, occhi su Neres

L’esterno classe ’97 dell’Ajax potrebbe essere messo sul mercato dal club olandese, visto la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. L’eliminazione dalla massima competizione europea potrebbe infatti costringere la società di Amsterdam a una cessione importante e di livello.

Per Neres però la Juventus dovrà vedersela con tante squadre inglesi, tutte interessate al 22enne brasiliano. Una concorrenza a dir poco nutrita e agguerrita che i bianconeri potrebbero provare a battere anticipando i tempi. L’affare sembra essere molto difficile per gennaio, ma il prossimo mese, con il mercato aperto, potrebbe essere quelle buone per dare il là alla trattativa e per verificare la fattibilità dell’operazione. Paratici potrebbe davvero farci un pensierino, assicurandosi così un giocatore dall’indiscutibile valore e dal futuro assicurato.

