Pagelle Bayer Leverkusen Juventus: tutti i voti della partita

Tutti i voti completi della partita di Champions League: pagelle Bayer Leverkusen Juventus. Come hanno giocato gli uomini di Maurizio Sarri?

Ecco le pagelle complete di tutti i giocatori bianconeri questa sera: i voti completi di Bayer Leverkusen Juventus, gara valida per il girone di ritorno di Champions League. Qualche sorpresa tra le fila della Vecchia Signora, ma anche tante conferme sono arrivate in questa gelida notte tedesca.

Leggi anche: Mbappé alla Juve, Calciomercato: il messaggio di Tuchel è chiaro

Buffon 7

Danilo 6.5

Demiral 7

Rugani 7

De Sciglio 6

Cuadrado 6.5

Pjanic 6

Rabiot 5.5

(84′ Matuidi sv)

Bernardeschi 5

(66′ Dybala 6.5)

Ronaldo 6.5

Higuain 6

Pagelle Bayer Leverkusen Juventus: voti partita Champions League

Le pagelle Bayer Leverkusen Juventus parlano di una gara davvero divertente in cui i bianconeri hanno fatto tesoro di quello che è successo all’andata, quando i gol di Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. L’interesse è arrivato soprattutto per la presenza di tanti giocatori schierati di meno fino ad ora perché con l’obiettivo era stato già raggiunto con la qualificazione e il primo posto blindati.

Leggi anche: Juventus, quanti giocatori scontenti: a giugno sarà rivoluzione?

C’era grande attesa attorno al gioco espresso dai bianconeri di Maurizio Sarri che aveva un po’ latitato nelle ultime uscite: oggi come ha giocato? Valutate voi con i nostri voti. Di certo la gara ha regalato belle emozioni e ora bisognerà aspettare un paio di mesi per vedere la fase finale. Già da venerdì però sapremo chi sarà il nostro avversario e quali saranno le prospettive in una stagione in cui si spera quanto meno di arrivare in fondo alla competizione per provare a vincerla come non accade dal 1996.

I voti del Bayer Leverkusen

Ecco i voti del Bayer Leverkusen:

Hradecky 5.5

Bender 4

Dragovic 5

Bender 5.5

Sinkgraven 5

Bellarabi 5.5

Aranguiz 4

Demirbay 5

Diaby 6

Alario 5.5

Havertz 5

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK