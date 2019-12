Video gol Ronaldo, Leverkusen Juventus la gara si sblocca con una rete del calciatore portoghese. Staremo a vedere come terminerà la partita.

Clicca qui per il video del gol. La Juventus sblocca con Cristiano. Rabiot è straordinario con la palla messa dentro per Dybala che la mette rasoterra per il numero 7. Questi non può sbagliare assolutamente visto che si trova da solo davanti al portiere e non fallisce.

Video gol Ronaldo, Leverkusen Juventus: Dybala che palla!

Video gol Ronaldo, i bianconeri riescono a raggiungere un risultato importante per la morale dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Questo è un grande salto di qualità a livello mentale che può regalare delle ottime risposte sul campo in un momento non proprio facilissimo. Staremo a vedere quello che accadrà e se i bianconeri riusciranno a portare a casa tre punti.

La presenza di tre calciatori come Higuain, Dybala e Ronaldo davanti permette di essere più importanti davanti. Questo potrebbe permettere di fare delle cose importanti verso il futuro, per cercare equilibrio davanti. Ora è in un momento di grande spessore tecnico e che ha grande equilibrio.

