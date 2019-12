Willian alla Juventus, Calciomercato: affare già a gennaio?

Willian è un nome da tempo sul taccuino della Juventus. Il brasiliano, destinato a lasciare il Chelsea, potrebbe arrivare già a gennaio.

La Juventus nel mercato di gennaio potrebbe anche andare alla ricerca di un esterno offensivo. Il tutto potrebbe essere determinato dai continui guai fisici di Douglas Costa e da un Bernardeschi sempre più in difficoltà. Resta però da capire chi potrebbe essere l’obiettivo della società bianconera. Un nome sul taccuino è senza alcun dubbio quello di Willian.

Calciomercato Juventus, Willian si fa già a gennaio?

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, il brasiliano è un obiettivo dei piemontesi. Il verdeoro per di più non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto con il Chelsea. Quest’ultimo scadrà il prossimo giugno e quindi in estate Willian con molta probabilità si libererà a zero.

La Juventus però, vista la situazione e la necessità, potrebbe provarci addirittura per gennaio. Difficile però convincere i londinesi e il giocatore stesso. Insomma, tutto appare in evoluzione, ma è più che probabile che quella che porta al 31enne sia una pista percorribile per luglio e non per la sessione invernale. Anche se nulla, quando si tratta di mercato, può esser dato per certo e scontato.

