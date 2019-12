La Juventus ha messo gli occhi su Amad Traoré, attaccante di proprietà dell’Atalanta. Ecco qual è la situazione del classe 2002.

Amad Traoré è uno dei giocatori più interessanti che si stanno mettendo in mostra in questa stagione di Serie A. Il classe 2002 ha già debuttato in questo campionato, dove ha trovato anche la via della rete. Il 17enne ha attirato l’interesse di molti club, tra cui anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, bianconeri in pressing su Traoré

I bianconeri d’altronde sono sempre molto attenti ai giovani emergenti e pensano soprattutto in ottica futura. La Vecchia Signora sarebbe quindi in forte pressing su Traoré, che potrebbe diventare un obiettivo importante già in vista della prossima sessione estiva. La Juventus sembrerebbe però dover fare conti con due ostacoli.

Il primo sarebbe restato dalla volontà dell’Atalanta, che non appare disposta a cedere uno dei proprio gioielli. Occhi puntati però anche sulla concorrenza del Manchester City. Insomma, il classe 2002 ha attirato l’attenzione di molti. E i bianconeri starebbero studiando una strategia per riuscire a far crollare il muro degli orobici.

