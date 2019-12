Le ultime news di calciomercato Juventus vedono un Fabio Paratici superato in corsa dal Napoli per un baby fenomeno: i bianconeri sono furiosi.

Sembra ormai sfumare, almeno per ora, il sogno della Juventus di arrivare ad Haaland: il ragazzo, che ha iniziato alla grande questa stagione con addirittura 28 gol in 22 partite tra campionato e Champions League. Ciò che, tuttavia, lo rende uno degli attaccanti più appetibili d’Europa, paradossalmente, non sono i suoi numeri quanto piuttosto la clausola che gli permetterebbe di lasciare il Lipsia per “soli” 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Haaland lontano: Paratici furioso

Il Napoli, però, adesso sembra avere un notevole vantaggio sui bianconeri, ma è il Borussia Dortmund in prima fila adesso per portarlo nella propria rosa.

Insomma, in tutto questo vortice di calciomercato sembrerebbe proprio che colui che è rimasto indietro è proprio il CFO dei bianconeri.

