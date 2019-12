Demiral sembra esser destinato a lasciare la Juventus. Il mese di gennaio potrebbe essere quello dell’addio del turco, che potrebbe però restare in Italia.

Nella vittoria contro il Bayer Leverkusen una delle note liete è stata senza alcun dubbio la prestazione di Merith Demiral. Contro i tedeschi il turco ha conquistato la sua seconda presenza ufficiale, la prima in Champions League. L’ex Sassuolo ha messo in mostra dei netti segnali di miglioramento, facendo dei netti passi in avanti rispetto a quanto fatto vedere contro il Verona. Il suo addio a gennaio però sembra un’ipotesi ancora plausibile.

Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: c’è un club di Serie A sul turco

Tante le squadre interessate a Demiral. Su di lui c’è l’interesse di molti club inglesi, tra cui spiccano Arsenal, Manchester United e Tottenham. A contrastare queste squadre di Premier League potrebbe però arrivare la corte del Milan.

I rossoneri ci avevano già provato la scorsa estate, ma il tentativo non è andato a buon fine. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i meneghini vorrebbero riprovarci già a gennaio per consegnare a Pioli quello che viene considerato dalle parti di via Turati il partner perfetto di capitan Romagnoli.

