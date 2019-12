L’obiettivo Eriksen diventa sempre più reale per la Juventus. E Fabio Paratici avrebbe già in mente una strategia e un piano.

Il mercato continua a tenere banco in casa Juventus. D’altronde gennaio, e con questo la riapertura ufficiale del mercato, è sempre più dietro l’angolo. I bianconeri potrebbero mettere a segno un grande colpo o comunque gettare delle importanti basi per quello che potrebbe succedere la prossima estate. Un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Christian Eriksen.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: il piano di Paratici

L’obiettivo della società piemontese sembrerebbe quindi essere quello di rinforzare il proprio centrocampo. Il danese, in uscita dal Tottenham, sarebbe senza alcun dubbio un rinforzo di qualità. A favorire il tutto potrebbe essere un contratto in scadenza e un rinnovo che appare a dir poco lontanissimo e oramai sempre più improbabile.

Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa britannica, la Juventus potrebbe addirittura fare un tentativo già a gennaio. La strategia e l’idea di Paratici sarebbe comunque quella di acquistare Eriksen a parametro zero. Il prossimo mese però potrebbe servire per battere una concorrenza numerosa e agguerrita, rappresentata in primis da Inter e Real Madrid. I torinesi però sembrano aver deciso il da farsi e non vogliono farsi sorprendere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK