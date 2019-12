Douglas Costa è una di quelle pedine che Maurizio Sarri spera di poter recuperare il prima possibille. Ecco quanto potrebbe rientrare il brasiliano.

Archiviato anche l’ultimo impegno di Champions League, la Juventus ora può concentrarsi sugli ultimi impegni in campionato prima della fine dell’anno. In casa bianconera la speranza è quelle di riuscire a recuperare qualche infortunato. Nella sfida di domenica contro l’Udinese potrebbe tornare a disposizione una pedina fondamentale per Maurizio Sarri, ossia Douglas Costa.

Infortunio Douglas Costa, ecco quando rientrerà il brasiliano

Il brasiliano in questa prima parte stagione è stato bloccato da numerosi infortuni. Il verdeoro è ai box da qualche settimana per un problema fisico. Il peggio però sembra esser stato messo finalmente alle spalle. Douglas Costa potrebbe essere a disposizione per il match di domenica contro i friulani. L’ex Bayer Monaco ha necessità di mettere minuti nella gambe per tornare al top della forma. E contro la squadra di Gotti potrebbe essere davvero l’occasione giusta.

Leggi anche -> Juventus Udinese, le probabili formazioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK