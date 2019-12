Mandzukic al Milan, Calciomercato Juventus: la mossa di Boban

Mario Mandzukic al Milan è un’idea concreta per Boban dopo i problemi relativi all’ingaggio di Ibrahimovic. Le ultimissime news di calciomercato Juventus.

Mario Mandzukic è in attesa di capire quale sarà il suo futuro: rimarrà alla Juventus fino a giugno, ma sempre da fuori rosa, oppure riuscirà a trovare un’altra destinazione che gli conceda minuti e spazio? L’attaccante croato, che non ha neanche partecipato alla cena di Natale dei bianconeri, adesso potrebbe finire al Milan: la mossa di Boban è molto chiara soprattutto dopo i problemi per arrivare a Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic al Milan, Calciomercato Juventus: Boban ha un piano

Il piano di Boban per portare Mandzukic al Milan è molto chiaro: i rossoneri, infatti, sebbene continuino a considerare l’attaccante svedese l’obiettivo numero uno per il proprio calciomercato, vorrebbero comunque consegnare a Stefano Pioli una prima punta d’area in grado di finalizzare il gioco prodotto ma che, allo stesso tempo, si sacrificasse per la squadra.

Mandzukic in tal senso rappresenterebbe l’opzione low-cost perfetta per via del proprio contratto in scadenza 2021 e, soprattutto, il fatto che non rientri più nei piani della Juventus da ormai l’inizio di questa stagione.

Insomma, in caso di fallimento dell’affare Ibra, l’ex Bayern Monaco sarebbe l’opzione percorribile da parte di Boban e Maldini che avrebbero già un piano: 7 milioni di euro circa per il cartellino e 4 milioni di euro di ingaggio. Il croato accetterà?

