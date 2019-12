Sandro Tonali è finito nel mirino della Juventus. Sul centrocampista c’è però anche l’interesse di una squadra francese: la situazione.

Sandro Tonali è uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione. Il centrocampista ha attirato l’interesse della Juventus. I bianconeri potrebbero fare un tentativo già nel mercato di gennaio, anche se l’affare dovrebbe entrare nel vivo in estate. Attenzione però a quello che succederà in uscita, con Rabiot ed Emre Can che potrebbero salutare già in questa sessione invernale. A quel punto tutto cambierebbe.

Calciomercato Juventus, concorrenza dalla Francia per Tonali

Per arrivare a Tonali la Juventus dovrebbe fare i conti, oltre che con le richieste economiche del Brescia, anche con una concorrenza nutrita e agguerrita. Un’insidia importante potrebbe arrivare direttamente dalla Francia. Infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese ‘L’Equipe’, il Psg starebbe preparando un’offerta importante per il classe 2000.

Il direttore sportivo dei transalpini Leonardo sarebbe rimasto stregato dalle qualità e dalla personalità del 19enne e avrebbe individuato in lui l’erede di Marco Verratti. Insomma, il futuro per Tonali potrebbe essere in Ligue 1. La Juventus però ha ancora molte carte da giocarsi per non farsi soffiare il centrocampista già nel giro della Nazionale.

