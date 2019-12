Emre Can per Paredes, Calciomercato: scambio deciso tra Juventus e Psg

Emre Can per Paredes, Calciomercato: scambio deciso tra Juventus e Psg

Lo scambio tra Emre Can e Paredes può essere l’idea pronta a prendere le prime pagine del calciomercato in vista di gennaio. Secondo SportMediaset si potrebbe aprire questa ipotesi con i bianconeri interessati al calciatore ex Roma e Zenit dai piedi buoni. Uno scambio potrebbe anche portare a una buona plusvalenza visto che il tedesco era arrivato a parametro zero e per tamponare il ko di Sami Khedira costretto a rimanere fuori per almeno tre mesi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK