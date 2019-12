In molti si chiedono il motivo per il quale Maurizio Sarri non schiera nella Juventus il tridente composto da Ronaldo, Dybala ed Higuain.

E’ tutta una questione di equilibrio, nel calcio come nella vita. Maurizio Sarri in questo periodo non può permettersi di perderlo anche a costo di fare scelte impopolari come tenere in campo quel Federico Bernardeschi tanto criticato dai tifosi eppure, almeno stando a sentire l’allenatore dei bianconeri, così fondamentale dal punto di vista tattico.

Juventus, tridente Ronaldo Higuain Dybala? Ad una condizione

Come ha sempre dichiarato Maurizio Sarri, non è affatto semplice far coesistere tre giocatori ultra offensivi e -oggettivamente- relativamente poco votati al sacrificio come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

A differenza loro, invece, Bernardeschi, sia per la posizione che occupa sia per sua natura, è maggiormente in grado di compiere quel lavoro sporco di raccordo e copertura che, necessariamente, i tre non riuscirebbero a garantire con continuità.

Contro l’Udinese potrebbe esserci un nuovo esperimento? Difficile, potrebbe continuare l’alternanza perfetta tra il Pipita e la Joya a discapito del primo. Quando i tre tuttavia sono stati chiamati in causa insieme hanno fatto molto bene e questo è un dato di fatto dal quale ripartire.

