Rakitic è un nome che continua a essere accostato alla Juventus. Tutto però sembra essere legato a una cessione in mediana.

Ivan Rakitic è stato tra i protagonisti del match del Barcellona contro l’Inter. Il croato, che Valverde non considera più un titolare, ha disputato un’ottima partita, dimostrando di poter dire ancora la sua. È per questo che l’ex Siviglia potrebbe essere tra i protagonisti del mercato di gennaio.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: tutto dipende da Emre Can

Il giocatore è da tempo accostato alla Juventus. I bianconeri d’altronde sono da tempo alla ricerca di un rinforzo di qualità in mediana e Rakitic sembrerebbe avere le caratteristiche ideali. Tra l’altro il 31enne sarebbe entusiasta di sbarcare in Italia e di potersi rilanciare in un club così blasonato e importante.

A frenare sarebbe però proprio la società bianconera, che dovrebbe prima cedere qualche giocatore in mediana. Il nome individuato sarebbe Emre Can. Il tedesco potrebbe lasciare Torino già nel mese di gennaio. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Borussia Dortmund, con cui però ci sarebbe l’ostacolo ingaggio. Insomma, nel caso in cui l’ex Liverpool si trasferisse, l’ipotesi Rakitic potrebbe diventare sempre più reale. La Juventus l’ha inserito nella lista, ma non è detto che il prescelto per il centrocampo sia lui.

