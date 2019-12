Formazioni Ufficiali Napoli Parma: Gattuso cambia tutto!

Le formazioni ufficiali Napoli Parma: Gennaro Gattuso stravolge la formazione dei partenopei, vuole dare la scossa ai suoi. Chi scende in campo stasera.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli Parma che sancisce l’esordio ufficiale di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei. C’è qualche cambio rispetto alle ultime gare di Carlo Ancelotti ma la rivoluzione, più che tattica (si passa dal 4-4-2 al 4-3-3) è soprattutto mentale.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Napoli Parma Formazioni Ufficiali: Gattuso lascia Milik

Ci sarà Milik nella formazione titolare di Napoli Parma che guiderà l’attacco insieme a Callejon e Mertens che saranno ai suoi lati: questa è una delle più grandi rivoluzioni, soprattutto per il fatto che Mertens sarà in panchina.

Per il resto invece poche novità, con Allan rimesso in mezzo accanto a Zielinski e Fabian Ruiz. In difesa confermatissimo Di Lorenzo. Curiosità tra le fila degli scaligeri: in porta ci sarà Sepe, prodotto del settore giovanile proprio degli azzurri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK