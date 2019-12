Sono diversi i dubbi di Maurizio Sarri per quanto riguarda Sampdoria Juventus probabili formazioni. Nelle prossime ore conferme e smentite in conferenza stampa.

Ecco le probabili:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

Indisponibili: Barreto, Bertolacci, Jankto, Bonazzoli, Bereszynski

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo

Indisponibili: Khedira, Szczesny

Squalificati: Bentancur

Sampdoria Juventus probabili formazioni, quanti dubbi per Sarri

Cosa accadrà mercoledì nell’anticipo di Serie A un’idea ce lo facciamo con le probabili formazioni di Sampdoria Juventus. I bianconeri non avranno a disposizione Rodrigo Bentancur squalificato e Sami Khedira. In mezzo al campo ci sarà il ritorno di Miralem Pjanic con ai suoi fianchi Adrien Rabiot e Blaise Matuidi. Attenzione però alla possibilità di vedere Emre Can tornare prepotentemente all’attacco per una maglia da titolare.

In difesa torneranno titolari Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt con confermatissimo Bonucci. In porta potrebbe essere lasciato ancora a riposo l’acciaccato Szczesny per evitare di fargli saltare la sfida di domenica valida per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Nel caso è pronto Gigi Buffon. Davanti invece fuori Gonzalo Higuain con l’equilibrio ricostruito grazie all’inserimento di Federico Bernardeschi dietro a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

