Sampdoria Juventus, indiscrezione da Marassi: De Ligt non avrebbe gradito la scelta di Maurizio Sarri di mandarlo in panchina. Il possibile rumor.

Il tutto è ancora da confermare, ma una cosa è certa: anche oggi De Ligt partirà in panchina. Anche in Sampdoria Juventus, come già accaduto nelle scorse due uscite, Maurizio Sarri ha deciso di mandare in campo Mehri Demiral, il quale sembrerebbe aver preso il suo posto da titolare inamovibile in mezzo alla difesa accanto a Leonardo Bonucci. Il ragazzo classe 1999 non sembrerebbe averla presa bene.

De Ligt furioso, Sampdoria Juventus: Demiral accanto a Bonucci

Dopo un inizio di stagione in cui, complice anche l’infortunio di Giorgio Chiellini, il ragazzo ex Ajax arrivato in estate per 70 milioni di euro aveva trovato moltissimo spazio, ultimamente sembra aver perso il posto da titolare a vantaggio dell’ex centrale classe 1998 del Sassuolo.

Del resto le sue ultime uscite sono state davvero eccellenti, ma sembrerebbe che il nazionale olandese non abbia particolarmente gradito il fatto di stare nuovamente in panchina in una sfida che, sebbene sulla carta sia semplice, rimane comunque molto delicata.

