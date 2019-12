Sampdoria Juventus probabili formazioni, tanti dubbi per Sarri

Sampdoria Juventus probabili formazioni tanti dubbi con due squadre he cercano punti da accumulare a una classifica che è diametralmente opposta.

Ecco i possibili schieramenti:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Sampdoria Juventus probabili formazioni, Sarri decisioni da prendere

Maurizio Sarri sarà costretto a prendere decisioni per Sampdoria Juventus probabili formazioni. Una delle poche certezze rimane quella legata al portiere, titolare infatti sarà Gigi Buffon con Tek Szczesny che non è stato convocato per un risentimento muscolare al pettorale. Si spera di recuperare il polacco per la Supercoppa Italiana, evitando di farlo affaticare oggi.

In difesa dovrebbe tornare la linea a quattro dei titolari con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Attenzione però a Danilo che è in grande crescita e che potrebbe anche giocare al posto di uno dei due terzini. Senza scordare anche Demiral che sta mettendo in grande difficoltà Sarri a suon di buone prestazioni.

Il punto su centrocampo e attacco

C’è da fare il punto anche su centrocampo e attacco. In mezzo al campo si rivedrà Miralem Pjanic che torna dalla squalifica e si riprende il posto da play basso vista anche la squalifica di Rodrigo Bentancur. Ai suoi lati dovrebbero agire l’imprescindibile Blaise Matuidi e il ritrovato Adrien Rabiot. Attenzione però ad Emre Can che potrebbe giocare al posto di quest’ultimo.

Capitolo attacco. Il dubbio principale di Sarri è quello legato alla possibilità di utilizzare ancora una volta il tridente formato da Ronaldo, Higuain e Dybala. Probabile che però si torni a lavorare per l’equilibrio con uno dei due argentini in panchina e titolare dietro le punte Federico Bernardeschi.

