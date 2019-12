Infortunio Alex Sandro: ecco quando potrebbe rientrare il terzino brasiliano della Juventus, fermatosi ieri nel match contro la Sampdoria.

La Juventus ha archiviato la pratica Sampdoria, ma con qualche strascico. Infatti nel match di Marassi contro i doriani si è fermato Alex Sandro. Il terzino brasiliano è stato costretto a uscire dal campo. Ora il pensiero va alla Supercoppa contro la Lazio, in programma domenica a Riyad, e alle chance dell’ex Porto di scendere campo.

Leggi anche -> Infortunio Alex Sandro, Juventus: ecco l’entità dello stop

Infortunio Alex Sandro, Juventus: le ultime sulle condizioni del brasiliano

A parlare di questa situazione è stato anche Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma comunque penso sia un affaticamento. Lui mi ha detto che pensa non sia nulla“.

Oggi comunque Alex Sandro si sottoporrà a i controlli e ai test fisici per capire l’entità dell’infortunio capitatogli. In casa Juventus non si può che incrociare le dita e sperare che il 28enne possa esserci nel match di domenica contro la Lazio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK