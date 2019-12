Infortunio Szczesny: ecco quando potrebbe tornare l’estremo difensore della Juventus, fermatosi prima del match contro l’Udinese.

Era il giorno di Juventus Udinese quando Wojciech Szczesny è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a fermarsi. Il portiere polacco ha saltato le ultime sfide che hanno visto impegnati i bianconeri, compresa quella di ieri vinta contro la Sampdoria allo stadio Marassi. Al suo posto è sceso in campo Buffon. Ma quando tornerà in campo l’estremo difensore ex Roma?

Infortunio Szczesny, Juventus: ecco quando rientra il portiere

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Szczesny starebbe provando a forzare i tempi per essere a disposizione per la finale di Supercoppa contro la Lazio, in programma domenica in quel di Riyad. Il 29enne sta lavorando per recuperare dal problema al pettorale destro. Questi giorni saranno quindi quelli decisivi. Le condizioni del polacco saranno senza alcun dubbio monitorate con grande attenzione.

Il polacco sarà con tutta probabilità l’unico infortunato in grado di recuperare per il match contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Impossibili infatti i rientri dei due lungodegenti, ossia Khedira e Chiellini. Insomma, l’avvicinamento alla Supercoppa è già iniziato. Sarri spera di avere un Szczesny in più.

