Messa da parte la pratica Sampdoria, in casa Juventus ora è tempo di concentrarsi sulla Supercoppa. Sarri, in vista della sfida di domenica contro la Lazio, che metterà in palio un trofeo, potrebbe anche pensare a qualche novità di formazione.

Juventus, oggi prime prove di Supercoppa: possibili sorprese

Molto dipenderà dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori. In primis bisognerà capire se Szczesny tornerà a disposizione. Il polacco vorrebbe esserci, ma in caso di mancato recupero toccherà ancora una volta a Buffon. Tanti dubbi anche in difesa. Da valutare le condizioni di Alex Sandro, fermatosi ieri e che oggi si sottoporrà ai controlli. Da scegliere anche il partner di Bonucci: Demiral o de Ligt? Il turco sembra in grandi condizioni, ma un’ennesima panchina per l’olandese, alle prese comunque con un piccolo infortunio, potrebbe aprire un piccolo caso.

La grande domande che però ci si porterà fino all’ultimo è soprattutto una: tridente o no? Difficile, a tre giorni di distanza, sapere se Sarri si affiderà ancora una volta ai tre tenori o se riproporrà uno tra Ramsey e Bernardeschi, prediligendo un maggior equilibrio. In questo caso il destinato alla panchina potrebbe essere Higuain. Insomma, di certezze ce ne sono poche. Il tempo per decidere però è davvero limitato.

