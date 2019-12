Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Ma quale sarà la destinazione dell’estremo difensore dei bianconeri?

Il futuro di Mattia Perin è uno dei nodi che andranno sciolti nel mercato di gennaio, che oramai è sempre più dietro l’angolo. L’estremo difensore è infatti chiuso da Szczesny e Buffon ed è quindi alla ricerca di una soluzione che gli consenta di giocare continuità e di ritrovare la condizione fisica e mentale. Quale potrebbe essere quindi la sua destinazione?

Perin lascia la Juventus, Calciomercato: il portiere resta in Italia?

L’ipotesi più concreta sembra essere quello di un ritorno al Genoa. La formula dovrebbe essere quella del prestito. I liguri sarebbero alla ricerca di un sostituto di Radu, che potrebbe tornare all’Inter con sei mesi d’anticipo rispetto al programma iniziale.

E allora ecco che Perin sarebbe la soluzione ideale e la trattativa non troverebbe alcun tipo di ostacolo e di problema. La Juventus infatti vorrebbe accontentare l’estremo difensore, trovando una soluzione che gli possa garantire di trovare maggiore spazio. Tutti i tasselli pare che si stiano per incastrare. Insomma, un primo problema starebbe per risolversi. In casa bianconera la parola d’ordine resta però senza alcun dubbio quella di sfoltire la rosa.

