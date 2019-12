Juventus Lazio probabili formazioni, Sarri fa fuori due titolarissimi

Juventus Lazio probabili formazioni, Maurizio Sarri ha deciso di fare fuori un calciatore titolare importante in questa prima parte di stagione.

Ecco i possibili schieramenti senza il Pipita Higuain fatto fuori per gli equilibri della squadra e Alex Sandro non al meglio:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Buffon, Perin, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Danilo, Alex Sandro, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Pjaca, Douglas Costa, Portanova, Higuain. All. Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira

SQUALIFICATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: nessuno

Juventus Lazio probabili formazioni, le scelte di Sarri

Maurizio Sarri, guardando Juventus Lazio probabili formazioni, avrebbe deciso di fare fuori un calciatore molto importante come Gonzalo Higuain. Il Pipita ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione, al ritorno in bianconero, ma al momento Dybala e Ronaldo sono imprescindibili. Per gli equilibri della squadra Sarri sembra tentato di tornare a giocare col 4-3-1-2 con il dubbio Ramsey-Bernardeschi dietro le punte. Il primo rimane favorito sul secondo.

