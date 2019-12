Il futuro di Paul Pogba è senza alcun dubbio un argomento di discussione. il centrocampista francese però ora potrebbe trovarsi a un bivio.

Paul Pogba non ha ancora reso noto quale sarà il suo futuro. Il contratto del francese con il Manchester United scadrà nel giugno del 2021. Le trattative per il rinnovo appaiono però a dir poco complicate. Ed è per questo che il transalpino potrebbe trovarsi di fronte a un autentico bivio: rinnovo o cessione.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: francese a un bivio

Secondo quanto riportato e rivelato dal quotidiano britannico ‘Daily Mail’, Pogba dovrà quindi prendere la decisione definitiva in poco tempo. I Red Devils sembrano non voler arrendersi e sarebbero disposti a proseguire le trattative per il rinnovo del contratto. Gli inglesi però, in caso di rifiuto, sarebbe costretti ad ascoltare le offerte delle pretendenti al centrocampista.

Tra queste c’è ovviamente anche la Juventus. I bianconeri sognano da tempo il ritorno di Pogba. La trattativa appare molto complicata, ma non impossibile. Il tutto è però rinviato alla prossima estate, quando si conoscerà finalmente tutta la verità. Il sogno per ora continua a restare vivo.

