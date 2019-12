Infortunio Chiellini, Juventus: prosegue il cammino verso il recupero del difensore bianconero. Ecco quando tornerà in campo.

Giorgio Chiellini sarà senza alcun dubbio il grande assente di Juventus Lazio, sfida in programma domani in terra araba, più precisamente in quel di Riyad, e che varrà la Supercoppa, primo trofeo stagionale. Il difensore ha comunque deciso di viaggiare con i propri compagni per dare supporto e sostegno in questo momento fondamentale della stagione.

Infortunio Chiellini, Juventus: ecco quando tornerà in campo il difensore

Il centrale 35enne sta proseguendo il protocollo di recupero dall’infortunio che lo sta tenendo ai box fin dall’inizio della stagione. Ma quando potrà tornare in campo Giorgio Chiellini?

A rispondere a una domanda che si fanno tutti i tifosi della Juventus è stato direttamente Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia: “Chiellini viene da un infortunio traumatico e che ha dei tempi di recupero prestabiliti. Fino a febbraio non l’avremo a disposizione“. Insomma, ancora un mese di stop e poi Giorgio potrà tornare ad allenarsi coni compagni. Per ora dovrà accontentarsi di fare il tifo. Proprio come domani.

