Josha Zirkzee è stato decisivo nella vittoria di oggi del Bayer Monaco. Ma chi è il 18enne che sta conquistando tutti con il suo talento?

Oggi ha realizzato il gol che ha dato il là al 2-0 del Bayern Monaco sul Wolfsburg, ma è stato contro il Friburgo che Joshua Zirkzee si è preso la scena con prepotenza e personalità. Il 18enne in quel caso ha infatti risolto la partita dopo nemmeno due minuti dal suo ingresso in campo. Un esordio in Bundesliga a dir poco indimenticabile e che l’ha fatto irrimediabilmente entrare nella storia del club tedesco. E non solo.

Joshua Zirkzee, chi è l’ultima stella del Bayern Monaco

Talento olandese classe 2001, si è trasferito in Germania a soli 16 anni. Infatti gli osservatori dei teutonici ne sono rimasti colpiti e folgorati dopo averlo visti giocare con il Feyenoord. Si fa le ossa nella secondo squadra dei bavaresi, con cui ha realizzato una tripletta al debutto. Insomma, la sua stoffa è stata chiara ed evidente fin da subito.

Joshua Zirkzee sembra avere tutti i requisiti per diventare un attaccante di livello. Nonostante la giovane età, è già dotato di una notevole struttura fisica. Grazia ai suoi 193 cm, di testa è praticamente imbattibile. Il suo atletismo abbinato alla sua velocità gli permettono di farsi valere nell’uno contro uno e in progressione. Insomma, l’olandese rappresenta pressoché alla perfezione il prototipo dell’attaccante moderno. A dimostrarlo è il fatto che non sia solo un semplice finalizzatore, ma anche un attaccante di manovra, che cerca la profondità e che è in grado di far salire la squadra. Un centravanti da 4-3-3, ma che può reggere anche da solo il peso dell’attacco. Un 18enne che ha un futuro a dir poco roseo davanti a sé.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK