Mancano ormai poco meno di 24 ore al fischio d’inizio di Juventus Lazio. Sarri, in vista del match che metterà in palio la Supercoppa, potrebbe esser costretto a fare i conti con un’ennesima assenza per infortunio.

Juventus Lazio probabili formazioni: Sarri fa i conti con un altro infortunio

Infatti, nella rifinitura svoltasi nel pomeriggio di oggi in quel di Riyad, Alex Sandro non si è allenato con il resto dei compagni. Il brasiliano si era fermato nella sfida di mercoledì contro la Sampdoria e la sua presenza è stata comunque in forte dubbio per tutti questi giorni di avvicinamento alla partita.

Domani quindi contro la Lazio molto probabilmente scenderà in campo Mattia De Sciglio. Un’altra assenza importante per Maurizio Sarri che deve già fare a meno di Khedira e del lungodegente Chiellini, partito comunque con il resto della squadra, e che ha recuperato all’ultimo momento Szczesny e Bentancur

