Pagelle Inter Genoa, tutti i voti della partita

Pagelle Inter Genoa: ecco tutte i voti della partita andata in scena allo stadio San Siro tra nerazzurri e liguri. Tante le sorprese.

Inter Genoa è stato l’anticipo delle 18 di questo sabato di Serie A. Un match importante quello che è andato in scena a San Siro, l’ultimo del 2019 per entrambe le squadre in campo. Queste le pagelle della sfida:

Handanovic 6

Skriniar 6

de Vrij 6

Bastoni 6

Candreva 7

(75′ Lazaro 6)

Gagliardini 7,5

(71′ Sensi 6)

Borja Valero 6,5

Vecino 6,5

Biraghi 6

(78′ Dimarco 6)

Esposito 7

Lukaku 8

Pagelle Inter Genoa ci portano ad analizzare i voti della squadra ligure:

Radu 6,5

Ghiglione 5,5

Biraschi 6

Romero 4.5

Criscito 6

Jagiello 5,5

(62′ Rovella 5,5)

Radovanovic 5

Cassata 5

Agudelo 5

Sanabria 5,5

(75′ Cleonise 5,5

Pinamonti 5

(71′ Favilli 5)

Pagelle Inter Genoa, i top e flop del match

Pagelle Inter Genoa ci portano a parlare di alcuni singoli. In casa meneghina, vista anche l’assenza di Lautaro Martinez, ci si aspettava tantissimo da Lukaku. Il belga aveva infatti il peso di tutto l’attacco dei nerazzurri. Occhi puntati anche dal giovane Esposito. Il 17enne era al debutto dal 1′ e aveva la grande chance di mettersi in mostra. Grande opportunità anche per Gagliardini, che aveva l’obbligo di dare qualche segnale.

Per il Genoa, poteva essere il giorno di Pinamonti, attaccante scuola Inter, e di Sanabria, alla ricerca di un gol che manca da fin troppo tempo. Importante anche l’esperienza di Criscito e la fantasia di Agudelo.

