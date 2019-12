Adrien Rabiot è pronto al ritorno in Francia, nella Ligue 1, già a gennaio? Le ultimissime news di calciomercato Juventus lo vedono vicino all’addio.

Sembrano essere ormai contati i giorni alla Juventus di Adrien Rabiot: il centrocampista classe 1995, arrivano a giugno a parametro zero dopo essersi svincolato dal Psg, ha voluto fortemente trasferirsi in bianconero ma, tuttavia, i primi mesi a Torino sono stati davvero difficili per lui.

Rabiot al Lione, Calciomercato Juventus: ritorna in Francia?

Pochi minuti e prestazioni davvero poco convincenti, nonostante sia comunque inserito in una squadra vincente, che fa risultati e che gira.

In Francia il Lione è pronto a fare sul serio per lui, sfruttando anche il doppio confronto di Champions League che sarà una “scusa” per le due società per incontrarsi e discutere della possibilità che il ragazzo ritorni già dopo soli sei mesi in Francia, nella Ligue 1, dove il ragazzo è esploso.

Staremo a vedere che cosa accadrà e soprattutto quali saranno le pretese economiche della Juventus, che per il ragazzo non dovrebbe chiedere meno di 40 milioni di euro: questo infatti sarebbe il prezzo del suo cartellino per lasciarlo partire già nella sessione invernale di calciomercato.

