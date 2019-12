Rugani deluso da Sarri: la scelta che fa infuriare il difensore

Daniele Rugani sembrerebbe essersi arrabbiato con Maurizio Sarri per le sue ultime scelte tecniche: il ragazzo pensava di giocare e invece non è stato così.

E’ un periodo davvero buio per Daniele Rugani alla Juventus: tutte le volte che è sceso in campo quest’anno tra le fila dei bianconeri ha messo a segno delle prestazioni importanti, per quanto siano state davvero pochissime. Poi, il buio più totale: il ragazzo ex Empoli, infatti, non è sceso in campo nemmeno un minuto, con Maurizio Sarri che gli ha sempre preferito Mehri Demiral.

Calciomercato Juventus, Rugani deluso: a gennaio partirà?

Il ragazzo sembrerebbe stia provando un mix di emozioni che vanno dalla rabbia alla delusione: con l’avvento del suo maestro sulla panchina dei bianconeri, forse, si sarebbe aspettato di giocare di più rispetto a quanto sta facendo. A gennaio per lui sarà addio alla Vecchia Signora oppure no?

E’ difficile da dire ma una cosa è certa: il ragazzo, infatti, piace e non poco alla Roma che, tuttavia, sembra aver trovato in Smalling-Mancini una coppia di difensori centrali davvero affidabile e, soprattutto, titolarissima.

Qualora il ragazzo classe 1994 si trasferisse tra le fila dei giallorossi potrebbe davvero faticare a trovare spazio.

