Pagelle Juventus Lazio Supercoppa Italiana: tutti i voti

Le pagelle Juventus Lazio, tutti i voti completi della Supercoppa Italiana.

Ecco le pagelle in cui sono presenti tutti i voti dei giocatori bianconeri scesi in campo quest’oggi nella Supercoppa Italiana 2019, Juventus Lazio.

Szczesny 6,5

De Sciglio 5

(55′ Cuadrado 5,5

Bonucci 6,5

Demiral 6,5

Alex Sandro 5,5

Bentancur 5,5

Pjanic 6

Matuidi 5,5

Dybala 6,5

Higuain 5,5

(65′ Ramsey 5,5)

Cristiano Ronaldo 6,5

Pagelle Juventus Lazio Supercoppa: voti completi

E’ stata partita vera quella dei bianconeri e dei biancocelesti con entrambe le compagini che hanno messo in campo tutto quello che avevano per portarsi a casa il primo trofeo dell’anno nella bellissima cornice di pubblico di Riad.

Il pubblico, infatti, è stato davvero molto ordinato ma allo stesso tempo ha tifato entrambe le formazioni dando un’ulteriore spinta ai calciatori che sono scesi in campo e nelle pagelle Juve Lazio di Supercoppa Italiana non possiamo non tenerne conto.

