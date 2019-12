Probabili Formazioni Juventus Lazio Supercoppa: Szczesny o Buffon?

Le probabili formazioni Juventus Lazio, Supercoppa Italiana 2019, le ultime dal campo: Maurizio Sarri recupera Szczesny ma gli preferisce Buffon?

C’è ancora un grande nodo da sciogliere per Maurizio Sarri a poche ore dalla partita valida per il primo titolo della stagione, la Supercoppa Italiana: in porta ci sarà Szczesny oppure Buffon? Il dubbio è legittimo dal momento che il polacco non stava benissimo ed ha saltato le ultime partite a causa di un problema al pettorale patito nella gara di campionato contro l’Udinese. L’ex Psg, invece, è parso in ottima forma: chi la spunterà?

Probabili Formazioni Juventus Lazio Supercoppa Italiana: Szczesny titolare

Non c’è solo Szczesny in forte dubbio per questa gara. Tra le fila dei bianconeri, infatti, ci sarà anche un altro ballottaggio molto importante che è quello tra Mattia De Sciglio ed Alex Sandro per un posto sulla sinistra, con il brasiliano favorito sull’ex Milan.

A centrocampo, invece, confermatissimo il trio composto da Pjanic in cabina di regia, Bentancur e Matuidi interni, mentre sulla trequarti a sorpresa continua a guadagnare posizioni Federico Bernardeschi che dovrebbe prendere il posto di Gonzalo Higuain, che si accomoderà in panchina. In avanti, invece, ci sarà spazio per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J. Correa, Immobile.

