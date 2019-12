Una sconfitta pesante quella in Supercoppa contro la Lazio. E Sarri finisce nel mirino della critica. E c’è chi rimpiange Allegri.

Una sconfitta che pesa quella in finale di Supercoppa. La Juventus cade per la seconda volta in due settimane contro la Lazio. I biancocelesti vincono 3-1 si portano a casa il trofeo, mentre i bianconeri sono alle prese con dubbi, riflessioni, scelte sbagliate ed errori. E sul banco degli imputati non può non esserci Maurizio Sarri.

Sarri esonerato? Sul web: “Torna Allegri”

“Se Sarri dovesse esonerato dovrebbe tornare Allegri“. Questo è il senso dei commenti di molti tifosi juventini. I supporters bianconeri rivorrebbero quindi il buon Max, ancora libero dopo l’esonero della Vecchia Signora, arrivato qualche mese fa.

Il mondo del web, che quando era sulla panchina della Juventus lo aveva a dir poco preso di mira per il gioco non brillante, ora sembra vivere di memoria, di ricordi e di rimpianti. Le due sconfitte contro la Lazio sembrano quindi quasi rivalutare il lavoro fatto da Allegri. D’altronde il calcio all’epoca dei social network è in un certo senso anche questo. Basta poco per cambiare idea in maniera radicale. E ora Maurizio Sarri, sul web, è a dir poco sulla graticola. Chissà tra un mese cos’altro sarà successo e quale sarà il volere del popolo virtuale. Ciò che è certo è che il Natale in casa piemontese sarà molto amaro.

