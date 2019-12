Video Juventus Lazio Supercoppa: highlights e immagini partita

Video Juventus Lazio, Supercoppa Italiana 2019: highlights, tutte le reti e le immagini salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Quest’oggi a Riad la Juve di Maurizio Sarri e gli aquilotti di Simone Inzaghi si sono contesi con tutte le proprie forze, con le unghie e con i denti, il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana 2019. Dall’Italia tutti noi abbiamo avuto la possibilità di vedere in chiaro questa sfida tra due delle migliori compagini di Serie A che si sono date battaglia vera a colpi di azioni magistrali, tanto agonismo e molto altro.

Leggi anche: Rugani deluso da Sarri: la scelta che fa infuriare il difensore

Video Juventus Lazio: gol, highlights e sintesi partita

C’era grande attesa per questa seconda sfida dell’anno tra la Vecchia Signora ed i bianconcelesti: la prima, infatti, è terminata con un sontuoso 3-1 in favore dei laziali con i bianconeri che hanno ancora oggi il dente avvelenato non solo per aver perso i 3 punti in palio ma anche e soprattutto per aver subito il sorpasso dell’Inter.

Leggi anche: Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: torna in Francia a gennaio

Certo, da quel giorno Maurizio Sarri ha messo in campo alcuni accorgimenti tattici importanti, così come Simone Inzaghi. Insomma, è stata una bellissima partita, degna del palcoscenico che le ha ospitate.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK