Il futuro di Marko Pjaca sarà con molta probabilità lontano da Torino. Il croato però potrebbe restare in Italia e in Serie A.

Marko Pjaca da tre settimana è tornato a disposizione di Maurizio Sarri. Il croato però, che ha finalmente risolto i suoi problemi fisici e che nella finale di Supercoppa di ieri era seduto in panchina, non è mai stato impiegato. Questa è senza alcun dubbio la riprova del fatto che il 24enne sia ai margini del progetto tecnico-tattico. Ed è per questo che un suo addio a gennaio appare un qualcosa di molto probabile.

Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: il croato resta in Italia

Pjaca dovrebbe essere ceduto con la formula del prestito. Tante le pretendenti. La più interessata sembra essere il Verona, che dovrà però fare i conti con la concorrenza di Bologna e Atalanta. I gialloblù però potrebbero essere in leggero vantaggio.

Insomma, il futuro dell’ex Dinamo Zagabria potrebbe essere ancora in Italia e in Serie A. I tanti infortuni gli hanno impedito di imporsi ed esplodere definitivamente. Alla Juventus per lui lo spazio sarebbe a dir poco ristretto ed è per questo che un addio è un qualcosa di inevitabile. Ma chissà che Pjaca un giorno non possa tornare in quel di Torino. La formula del prestito tiene aperta questa possibilità.

