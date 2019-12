Calciomercato Juve, ultime notizie sui bianconeri: Fabio Paratici è pronto a tutto pur di rinforzare la rosa a gennaio. Isco è l’uomo giusto per lui.

Sembra essere davvero pronto a tutto Fabio Paratici già nella sessione di calciomercato Juve di gennaio pur di portare a Torino, alla corte di Maurizio Sarri, Isco. Il giocatore del Real Madrid, che piace parecchio anche al Chelsea, sembra essere stato individuato come l’uomo giusto da parte della società per riportare in auge la Vecchia Signora dopo il ko patito in Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Calciomercato Juve, Isco a Torino: duello col Chelsea

Non sarà, però, così semplice da parte della Juve strappare Isco al Real Madrid ed il motivo non va soltanto ricercato nella concorrenza dei Blues che, forse, economicamente, risultano essere più pronti a preparare un’offerta importante: per meno di 70 milioni di euro le Merengues non prenderanno in considerazione nessuna trattativa.

