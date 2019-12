Calciomercato Juventus, un giovane rientra dal prestito a gennaio?

Calciomercato Juventus, un giovane terzino potrebbe rientrare in anticipo dal prestito qualora ci fosse un’uscita eccellente in quel reparto.

Un giovane potrebbe rientrare in anticipo dal prestito dopo essere stato mandato altrove a giocare, al Cagliari: stiamo parlando di Luca Pellegrini, terzino di proprietà dei bianconeri ma mandato altrove, in Sardegna, per fare in modo che potesse crescere e trovare minuti che, per forza di cose, alla corte di Maurizio Sarri non avrebbe potuto trovare.

Calciomercato Juventus, Pellegrini torna a gennaio?

Al momento sembra essere davvero difficile possa rientrare ma, soprattutto se uno tra De Sciglio e Danilo dovesse partire. Pellegrini potrebbe essere una giusta alternativa low-cost ai due esterni bassi della retroguardia.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma l’esterno di difesa classe 1999 Pellegrini potrà o no rientrare in anticipo. Di sicuro a giugno verrà nuovamente “testato” in ritiro nella nuova stagione.

