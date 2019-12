Calciomercato Juventus, Mandzukic al Al Duhail: c’è la firma, ma è giallo

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore dell’Al-Duhail: arriva la firma sul contratto e le foto social, ma è giallo di calciomercato Juventus sull’attaccante.

Dopo ore di preoccupazioni sembra essere finalmente arrivata la firma sul contratto di Mario Mandzukic al Al-Duhail. Nelle ultimissime ore di calciomercato Juventus, infatti, sembrava che per il ragazzo si fosse riaperta la vecchia pista che portava al Manchester United, ma non è stato così. La firma è arrivata ed il ragazzo si trasferirà in Qatar a giocare, ma è giallo.

Mandzukic al Al Duhail, Calciomercato: firma e dettagli

Il ragazzo, infatti, non sembrerebbe ancora trovato l’accordo economico sull’ingaggio (6 milioni di euro la richiesta), così come i bianconeri con la società (5,5 milioni di euro la richiesta della Vecchia Signora) ma sembrano essere soltanto dettagli tecnici di poco conto: Mandzukic, che per altro ha già sostenuto ieri le visite mediche, giocherà in Qatar dopo 6 mesi da fuori rosa a Torino.

