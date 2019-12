Sancho ha stregato la dirigenza della Juventus, ma non solo. Sul giocatore del Borussia Dortmund ha messo gli occhi anche il Chelsea.

Un mercato di gennaio con uno sguardo all’estate. Potrebbe essere senza alcun dubbio questa la strategia della Juventus. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza dei bianconeri in vista della prossima stagione. Tra i più interessanti c’è senza alcun dubbio quello di Sancho.

Sancho alla Juventus, Calciomercato: occhio al Chelsea

Il ragazzo, di proprietà del Borussia Dortmund, è il vero e proprio astro nascente del calcio inglese. Le sue prestazioni, soprattutto in Champions League, hanno stupito, colpito e incantato tutti. Il classe 2000 sarebbe già in rotta con il club tedesco e potrebbe decidere di cambiare aria in estate. Ed ecco che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato.

La Juventus resta alla finestra, vigile e attenta. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il principale avversario per i campioni d’Italia potrebbe essere il Chelsea. I londinesi infatti sarebbero disposti a fare vere e proprie follie per Sancho. I Blues potrebbero mettere sul piatto ben 140 milioni di euro. Cifre a cui la Juventus, a meno di follie e di un addio di Cristiano Ronaldo, non sembrerebbe essere disposta a spendere. Un obiettivo si allontana?

