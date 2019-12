Calciomercato Juventus: i bianconeri a gennaio potrebbero pensare soprattutto a sfoltire la rosa. Ecco il punto della situazione.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte. La sessione invernale potrebbe servire alla Juventus soprattutto per sfoltire la rosa. Tanti i giocatori sul piede di partenza e che potrebbero lasciare Torino. La situazione più complicata appariva essere quella di Mandzukic. Il croato è però passato ai qatarioti dell’Al Duhail, nonostante qualche difficoltà e qualche intoppo.

Calciomercato Juventus, il punto sulle cessioni

Altra situazione da chiarire è quella di Emre Can. Molto probabile uno scambio con il Psg. Ai bianconeri infatti interessa Paredes, in uscita dai parigini, dove sta trovando pochissimo spazio. L’asse Torino-Parigi è però caldo anche sul fronte De Sciglio. I transalpini sarebbero interessati anche al terzino e potrebbe mettere sul piatto Meunier, in scadenza di contratto.

Occhi anche sui centrali difensivi. Difficile, viste le ultime prestazioni, che la Juventus possa cedere Demiral. Diverse invece le sensazioni per Rugani. L’ex Empoli sta trovando pochissimo spazio e su di lui c’è il fortissimo interesse del Leicester.

