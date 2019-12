Cristiano Ronaldo, l’ennesima sterile polemica su Cr7

Cristiano Ronaldo, ennesima polemica sterile su Cr7 che infastidisce l’ambiente bianconero fiero di avere un giocatore e un uomo così dalla sua parte.

Sono spuntate le foto da Riad che vedono il calciatore portoghese indossare un orologio da mezzo milione di euro, per la precisione un rolex. Una polemica sterile che non parla di campo e che cerca di mettere ulteriore carne sul fuoco in un momento in cui le nostre inseguitrici stanno finalmente notando di poter creare un po’ di apprensione.

Ronaldo polemica, l’ennesima sterile polemica su Cr7

Ronaldo però dalla sua è tranquillo e pronto a tornare in campo per dare il massimo alla squadra bianconera grazie alla sua qualità e alla voglia di diventare sempre e comunque fondamentale. Staremo a vedere se avrà la possibilità di alzare quella tanto amata Champions League già vinta cinque volte in carriera.

