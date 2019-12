Nome nuovo in casa Juventus. Olvier Giroud è stato accostato ai bianconeri, che sono alla ricerca di un attaccante con quelle caratteristiche.

A.A.A. cercasi attaccante. La Juventus, nel mercato di gennaio, potrebbe fiondarsi alla ricerca di un giocatore per il reparto avanzato. Tutto sembra essere legato all’utilizzo del tridente e alla partenza di Mario Mandzukic, che era un vero e proprio separato in casa. Maurizio Sarri avrebbe quindi bisogno di una punta con determinate caratteristiche e che possa ricoprire il ruolo di vice Higuain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, tutto fatto: Mandzukic vola in Qatar

Giroud alla Juventus, Calciomercato: il piano dei bianconeri

Ed ecco che, proprio nelle ultime ore, un nome nuovo sarebbe stato accostato alla squadra bianconera: Olivier Giroud. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Stampa’, l’attaccante francese del Chelsea sarebbe un pupillo di Maurizio Sarri, che lo ha allenato proprio in quel di Londra.

L’attuale allenatore dei bianconeri sarebbe disposto a fare carte false per poterlo riavere con sé. Il profilo d’altronde sarebbe quello ideale per rinforzare l’attacco della Vecchia Signora. Il 33enne è un attaccante d’esperienza e che fa della fisicità e dell’abilità nel gioco aereo le sue principali caratteristiche. Insomma, il transalpino avrebbe tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo vacante nella rosa della Juventus. Per ora si tratterebbe solo di un’idea, ma nel mercato di gennaio le strade di Giroud e della Juventus potrebbero davvero incontrarsi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK